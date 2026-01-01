Colbor CPL-80 проекционная насадка

Быстрая регулировка фокуса позволяет легко и быстро изменять настройки света, а равномерное распределение света по краям гарантирует качественное освещение. Насадка оснащена удобной рукояткой с зубчатой поверхностью, которая обеспечивает комфортное использование даже при высоких температурах.
Компактные размеры конструкции и вес 1.3 кг делают его удобным для транспортировки и использования на съемочной площадке. Прочный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям.
Характеристики:
- Байонет насадки Bowens
- Габариты 122 × 122 × 305 мм
- Габариты в сложенном состоянии 122 × 122 × 230 мм
- Вес без упаковки 1300 г
- Материал алюминий
- Вес 1411 г