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Colbor CPL-80 проекционная насадка
Colbor CPL-80 проекционная насадка
Colbor CPL-80 проекционная насадка
Colbor CPL-80 проекционная насадка
Colbor CPL-80 проекционная насадка
Colbor CPL-80 проекционная насадка

Colbor CPL-80 проекционная насадка

Colbor
Артикул: MTG-3422

Colbor CPL-80 проекционная насадка. Позволяет точно формировать и фокусировать световой поток, создавая драматические и чистые световые лучи. Оснащенный Bowens-байонетом, он совместим с осветительными приборами COLBOR CL220, CL330 и большинством моделей на рынке. В комплект входят 12 гобо для уникальных форм световых проекций и 4 цветных гелевых фильтра для создания разнообразных цветовых эффектов. 

Описание

Быстрая регулировка фокуса позволяет легко и быстро изменять настройки света, а равномерное распределение света по краям гарантирует качественное освещение. Насадка оснащена удобной рукояткой с зубчатой поверхностью, которая обеспечивает комфортное использование даже при высоких температурах.

Компактные размеры конструкции и вес 1.3 кг делают его удобным для транспортировки и использования на съемочной площадке. Прочный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям.

Характеристики:

  • Байонет насадки Bowens
  • Габариты 122 × 122 × 305 мм
  • Габариты в сложенном состоянии 122 × 122 × 230 мм
  • Вес без упаковки 1300 г
  • Материал алюминий
  • Вес 1411 г

Комплектация

  • насадка
  • цветные фильтры (4 шт)
  • маска гобо (12 шт)

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