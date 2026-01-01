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Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K
Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K
Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K
Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K
Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K
Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K
Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K
Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K

Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K

Colbor
Артикул: MTG-2052

Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K. Мощная модель моноблока в потрясающей серии CL от Colbor обзавелась диодом способным выдать 110 Вт. Благодаря особой конструкции корпуса можно соединить несколько устройств в одну панель для создания профессионального освещения. Байонет Bowens. 

Описание

Порт Type-C с поддержкой протокола быстрой зарядки Power Delivery 3.0. Вы сможете питать моноблок от соответствующего сетевого адаптера или внешнего аккумулятора. Умная система контроля температуры Hummingbird-Intelligence обеспечивает невероятно низкий уровень шума активного охлаждения. Всего 20 дБ позволят записывать видео при работающем устройстве. 

Регулировать параметры работы можно при помощи большого дисплея на задней панели, или вы можете подключить его к мобильному приложению. Через смартфон можно управлять настройкой нескольких осветителей одновременно. 

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 110 Вт
  • Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500
  • RGB режим : Нет
  • CRI : 97
  • Угол светового потока : 120 °
  • FX режимы : TV, Pulsing, Fire, Explosion
  • Питание : Type-C
  • Вход : 20В 5А
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 152 × 80 × 90 мм
  • Вес товара без упаковки : 800 г
  • Байонет насадки : Bowens
  • Вес : 2308 г.

Комплектация

  • осветитель
  • крепление
  • сетевой адаптер Type-C
  • адаптер байонета
  • отражатель 10°
  • сумка

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