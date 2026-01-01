Colbor W60 осветитель

Осветитель поддерживает различные варианты питания, включая адаптер постоянного тока, аккумулятор Colbor и быструю зарядку через PD Type-C. Встроенная литий-ионная батарея позволяет работать до 1.5 часов на полной мощности, а поддержка V-Mount аккумуляторов дополнительно увеличивает удобство использования. Время полной зарядки устройства составляет 2 часа при использовании PD зарядки.
Управление устройством осуществляется через приложение COLBOR Studio, что позволяет легко настраивать параметры освещения и использовать функции NFC для быстрого подключения.
Характеристики:
- Вид осветителя LED панель
- Байонет - C Mount (Colbor)
- Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) 60 Вт
- Светодиоды COB
- Диапазон цветовой температуры 2700 — 6500
- RGB режим Нет
- TLCI 99
- CRI 97
- Угол светового потока 120 °
- Питание встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
- Дополнительные функции управление через приложение, NFC
- Время работы до 1.5 ч
- Время зарядки 2 ч
- Каналы 2.4
- Габариты 157 × 43 × 93 мм
- Вес товара без упаковки 345 г
- Материал АБС пластик
- Температурный диапазон -10~40℃
- Вес 1039 г