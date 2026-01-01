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Colbor W60 осветитель
Colbor W60 осветитель
Colbor W60 осветитель
Colbor W60 осветитель
Colbor W60 осветитель
Colbor W60 осветитель

Colbor W60 осветитель

Colbor
Артикул: MTG-3419

Colbor W60 осветитель. Портативный светодиодный осветитель с мощностью 60 Вт, создающий яркое и равномерное освещение. Диапазон цветовой температуры от 2700K до 6500K и высокий индекс цветопередачи CRI 97 гарантируют точную и естественную передачу цветов. Устройство обеспечивает освещенность 19.200 люкс на расстоянии 1 метра, имеет регулируемую яркость от 0% до 100% и угол светового потока 120°. Байонет - C Mount (Colbor). 

Описание

Осветитель поддерживает различные варианты питания, включая адаптер постоянного тока, аккумулятор Colbor и быструю зарядку через PD Type-C. Встроенная литий-ионная батарея позволяет работать до 1.5 часов на полной мощности, а поддержка V-Mount аккумуляторов дополнительно увеличивает удобство использования. Время полной зарядки устройства составляет 2 часа при использовании PD зарядки.

Управление устройством осуществляется через приложение COLBOR Studio, что позволяет легко настраивать параметры освещения и использовать функции NFC для быстрого подключения.

Характеристики:

  • Вид осветителя LED панель
  • Байонет - C Mount (Colbor)
  • Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) 60 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2700 — 6500
  • RGB режим Нет
  • TLCI 99
  • CRI 97
  • Угол светового потока 120 °
  • Питание встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
  • Дополнительные функции управление через приложение, NFC
  • Время работы до 1.5 ч
  • Время зарядки 2 ч
  • Каналы 2.4
  • Габариты 157 × 43 × 93 мм
  • Вес товара без упаковки 345 г
  • Материал АБС пластик
  • Температурный диапазон -10~40℃
  • Вес 1039 г

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель
  • отражатель
  • рассеиватель
  • крышка

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