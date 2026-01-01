Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка

Описание

Устройство изготовлено из прочного авиационного алюминия, что гарантирует его долговечность и устойчивость к повреждениям. AirMaxx A1 оснащен аккумулятором емкостью 1100 мАч, который поддерживает до 15 минут работы при полной мощности. Бесступенчатая регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы, а наличие Type-C входа обеспечивает быструю и удобную зарядку устройства.

Дополнительные особенности включают встроенную светодиодную подсветку, которая делает A1 AirMaxx идеальным для использования в любых условиях, включая слабо освещенные помещения. Независимо от ваших потребностей вентилятор будет выдавать 100000 об/мин, обеспечивая вас мощным потоком воздуха.

Характеристики: