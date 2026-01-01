images
images
images
images
images
images
Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка
Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка
Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка
Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка
Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка
Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка

Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка

Colbor
Артикул: MTG-3421

Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка. Универсальный прибор, идеально подходящий для различных задач, таких как охлаждение, сушка и удаление пыли. С максимальной скоростью воздушного потока до 30 м/с, он обеспечивает эффективное охлаждение, будь то после интенсивных тренировок или в жаркую погоду. Компактные размеры и вес - 310 г делают его идеальным вариантом для повседневного использования.

Описание

Устройство изготовлено из прочного авиационного алюминия, что гарантирует его долговечность и устойчивость к повреждениям. AirMaxx A1 оснащен аккумулятором емкостью 1100 мАч, который поддерживает до 15 минут работы при полной мощности. Бесступенчатая регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы, а наличие Type-C входа обеспечивает быструю и удобную зарядку устройства.

Дополнительные особенности включают встроенную светодиодную подсветку, которая делает A1 AirMaxx идеальным для использования в любых условиях, включая слабо освещенные помещения. Независимо от ваших потребностей вентилятор будет выдавать 100000 об/мин, обеспечивая вас мощным потоком воздуха.

Характеристики:

  • Материал алюминий
  • Питание встроенный аккумулятор
  • Ёмкость аккумулятора 1100 мАч
  • Вход 5В⎓2А
  • Время работы до 15 мин
  • Габариты 38 × 78 × 145 мм
  • Вес товара без упаковки 310 г
  • Вес 520 г
  • Мощность (макс) 60 Вт
  • Скорость вращения 100000 об/мин
  • Особенности конструкции подсветка, дополнительное крепление 1/4"

Комплектация

  • воздуходувка
  • насадка
  • кабель Type-C
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Где хранить объективы
Где хранить объективы
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.