Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка

Устройство изготовлено из прочного авиационного алюминия, что гарантирует его долговечность и устойчивость к повреждениям. AirMaxx A1 оснащен аккумулятором емкостью 1100 мАч, который поддерживает до 15 минут работы при полной мощности. Бесступенчатая регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы, а наличие Type-C входа обеспечивает быструю и удобную зарядку устройства.
Дополнительные особенности включают встроенную светодиодную подсветку, которая делает A1 AirMaxx идеальным для использования в любых условиях, включая слабо освещенные помещения. Независимо от ваших потребностей вентилятор будет выдавать 100000 об/мин, обеспечивая вас мощным потоком воздуха.
Характеристики:
- Материал алюминий
- Питание встроенный аккумулятор
- Ёмкость аккумулятора 1100 мАч
- Вход 5В⎓2А
- Время работы до 15 мин
- Габариты 38 × 78 × 145 мм
- Вес товара без упаковки 310 г
- Вес 520 г
- Мощность (макс) 60 Вт
- Скорость вращения 100000 об/мин
- Особенности конструкции подсветка, дополнительное крепление 1/4"