Colbor CL330 осветитель 360 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens

Описание

Colbor CL330 – мощный светодиодный осветитель 360 Вт для кино и фото

Colbor CL330 (артикул MTG-3416) – это профессиональный светодиодный моноблок мощностью 360 Вт, разработанный для киносъёмки, фотографии, прямых трансляций и других сценариев, требующих длительного непрерывного освещения высокой интенсивности. Благодаря 42-мм диодам и стандартному рефлектору в комплекте, осветитель обеспечивает впечатляющую освещённость 65 800 люкс на расстоянии одного метра (при 5600K), сохраняя стабильную мощность при различных цветовых температурах.

Осветитель оснащён байонетом Bowens, что позволяет использовать широкий спектр светоформирующих насадок – софтбоксов, отражателей, шторок и проекционных объективов. Инновационная система охлаждения с 6 медными оребрёнными трубками и малошумными вентиляторами FDB обеспечивает бесшумную работу (менее 30 дБ на расстоянии 1 м) даже в условиях высокой температуры, что критически важно для видеосъёмки со звуком.

Ключевые особенности

Мощность 360 Вт: высокая светоотдача для профессиональных задач.

высокая светоотдача для профессиональных задач. Освещённость 65 800 лк (1 м, 5600K): яркий свет с рефлектором в комплекте.

яркий свет с рефлектором в комплекте. Диапазон CCT 2700–6500K: от тёплого до холодного света.

от тёплого до холодного света. CRI 97: высокая точность цветопередачи для естественных оттенков.

высокая точность цветопередачи для естественных оттенков. Байонет Bowens: совместимость с широким спектром насадок.

совместимость с широким спектром насадок. Коррекция G/M: регулировка зелёно-пурпурного оттенка для согласования с другими источниками света.

регулировка зелёно-пурпурного оттенка для согласования с другими источниками света. Бесшумное охлаждение: 6 медных трубок, вентиляторы FDB, уровень шума < 30 дБ.

6 медных трубок, вентиляторы FDB, уровень шума < 30 дБ. Управление через приложение: удобная настройка параметров со смартфона.

удобная настройка параметров со смартфона. Крепление NATO Rail: для установки на дроны, сборки в ряды и другие творческие решения.

для установки на дроны, сборки в ряды и другие творческие решения. Прочный корпус: алюминий и АБС-пластик.

Технические характеристики

Тип: светодиодный моноблок

светодиодный моноблок Мощность: 360 Вт

360 Вт Тип светодиодов: COB

COB Цветовая температура: 2700 – 6500 K

2700 – 6500 K CRI: 97

97 Освещённость (1 м, 5600K, с рефлектором): 65 800 лк

65 800 лк Угол светового потока: 120°

120° Байонет: Bowens

Bowens Управление: приложение, встроенный дисплей

приложение, встроенный дисплей Охлаждение: активное (вентиляторы FDB)

активное (вентиляторы FDB) Уровень шума: < 30 дБ (на 1 м)

< 30 дБ (на 1 м) Крепления: 5/8", NATO Rail/Clamp

5/8", NATO Rail/Clamp Питание: сетевой адаптер

сетевой адаптер Вес (с упаковкой): 7.1 кг

7.1 кг Вес (осветитель): 2.07 кг

2.07 кг Габариты: 299 × 128 × 232 мм

299 × 128 × 232 мм Материал: алюминий, АБС-пластик

Назначение и применение

Кино- и видеопроизводство: мощный и бесшумный свет для съёмочных площадок.

мощный и бесшумный свет для съёмочных площадок. Фотография: для студийной и портретной съёмки.

для студийной и портретной съёмки. Прямые трансляции: стабильный свет без шума.

стабильный свет без шума. Креативные проекты: использование с дронами и в сложных монтажных конструкциях благодаря NATO Rail.

Как использовать осветитель

Установка: закрепите осветитель на стойке через крепление 5/8". Подключение питания: подключите сетевой адаптер PA220. Настройка: используйте встроенный дисплей или приложение для регулировки яркости, цветовой температуры и коррекции G/M. Крепление насадок: установите необходимые светоформирующие насадки через байонет Bowens. Съёмка: используйте осветитель для создания качественного света.

Преимущества использования

Высокая мощность: 360 Вт для профессиональных задач.

360 Вт для профессиональных задач. Бесшумность: менее 30 дБ для видеосъёмки со звуком.

менее 30 дБ для видеосъёмки со звуком. Универсальность: Bowens и NATO Rail для разных сценариев.

Bowens и NATO Rail для разных сценариев. Качество света: CRI 97 и коррекция G/M.

Совместимость с оборудованием

Стойки: с креплением 5/8".

с креплением 5/8". Насадки: любые с байонетом Bowens.

любые с байонетом Bowens. Крепления: NATO Rail для монтажа на дроны и риг-системы.

Уход и хранение