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Colbor CL330 осветитель 360 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Colbor CL330 осветитель 360 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Colbor CL330 осветитель 360 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Colbor CL330 осветитель 360 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Colbor CL330 осветитель 360 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Colbor CL330 осветитель 360 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens

Colbor CL330 осветитель 360 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens

Colbor
Артикул: MTG-3416

Colbor CL330 осветитель. CL330 - светодиодный моноблок, способен сохранять одинаковую мощность при различных цветовых температурах. Это делает его идеальным выбором светодиодного освещения для киносъемки, фотографии, прямой трансляции и других сценариев, где требуется длительное непрерывное освещение высокой интенсивности. В модели используются 42-мм диоды для улучшения освещенности. Со стандартным рефлектором в комплекте они обеспечивают освещенность 65800 Lux 5600K на расстоянии одного метра после 15 минут непрерывного использования. Байонет Bowens.

Описание

Colbor CL330 – мощный светодиодный осветитель 360 Вт для кино и фото

Colbor CL330 (артикул MTG-3416) – это профессиональный светодиодный моноблок мощностью 360 Вт, разработанный для киносъёмки, фотографии, прямых трансляций и других сценариев, требующих длительного непрерывного освещения высокой интенсивности. Благодаря 42-мм диодам и стандартному рефлектору в комплекте, осветитель обеспечивает впечатляющую освещённость 65 800 люкс на расстоянии одного метра (при 5600K), сохраняя стабильную мощность при различных цветовых температурах.

Осветитель оснащён байонетом Bowens, что позволяет использовать широкий спектр светоформирующих насадок – софтбоксов, отражателей, шторок и проекционных объективов. Инновационная система охлаждения с 6 медными оребрёнными трубками и малошумными вентиляторами FDB обеспечивает бесшумную работу (менее 30 дБ на расстоянии 1 м) даже в условиях высокой температуры, что критически важно для видеосъёмки со звуком.

Ключевые особенности

  • Мощность 360 Вт: высокая светоотдача для профессиональных задач.
  • Освещённость 65 800 лк (1 м, 5600K): яркий свет с рефлектором в комплекте.
  • Диапазон CCT 2700–6500K: от тёплого до холодного света.
  • CRI 97: высокая точность цветопередачи для естественных оттенков.
  • Байонет Bowens: совместимость с широким спектром насадок.
  • Коррекция G/M: регулировка зелёно-пурпурного оттенка для согласования с другими источниками света.
  • Бесшумное охлаждение: 6 медных трубок, вентиляторы FDB, уровень шума < 30 дБ.
  • Управление через приложение: удобная настройка параметров со смартфона.
  • Крепление NATO Rail: для установки на дроны, сборки в ряды и другие творческие решения.
  • Прочный корпус: алюминий и АБС-пластик.

Технические характеристики

  • Тип: светодиодный моноблок
  • Мощность: 360 Вт
  • Тип светодиодов: COB
  • Цветовая температура: 2700 – 6500 K
  • CRI: 97
  • Освещённость (1 м, 5600K, с рефлектором): 65 800 лк
  • Угол светового потока: 120°
  • Байонет: Bowens
  • Управление: приложение, встроенный дисплей
  • Охлаждение: активное (вентиляторы FDB)
  • Уровень шума: < 30 дБ (на 1 м)
  • Крепления: 5/8", NATO Rail/Clamp
  • Питание: сетевой адаптер
  • Вес (с упаковкой): 7.1 кг
  • Вес (осветитель): 2.07 кг
  • Габариты: 299 × 128 × 232 мм
  • Материал: алюминий, АБС-пластик

Назначение и применение

  • Кино- и видеопроизводство: мощный и бесшумный свет для съёмочных площадок.
  • Фотография: для студийной и портретной съёмки.
  • Прямые трансляции: стабильный свет без шума.
  • Креативные проекты: использование с дронами и в сложных монтажных конструкциях благодаря NATO Rail.

Как использовать осветитель

  1. Установка: закрепите осветитель на стойке через крепление 5/8".
  2. Подключение питания: подключите сетевой адаптер PA220.
  3. Настройка: используйте встроенный дисплей или приложение для регулировки яркости, цветовой температуры и коррекции G/M.
  4. Крепление насадок: установите необходимые светоформирующие насадки через байонет Bowens.
  5. Съёмка: используйте осветитель для создания качественного света.

Преимущества использования

  • Высокая мощность: 360 Вт для профессиональных задач.
  • Бесшумность: менее 30 дБ для видеосъёмки со звуком.
  • Универсальность: Bowens и NATO Rail для разных сценариев.
  • Качество света: CRI 97 и коррекция G/M.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки: с креплением 5/8".
  • Насадки: любые с байонетом Bowens.
  • Крепления: NATO Rail для монтажа на дроны и риг-системы.

Уход и хранение

  • Храните осветитель в комплектном кейсе в сухом месте.
  • Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли.
  • Избегайте попадания влаги в разъёмы.
  • Не превышайте рекомендованные условия эксплуатации.

Комплектация

  • Осветитель Colbor CL330 – 1 шт.
  • Отражатель 45° – 1 шт.
  • Крышка светодиода – 1 шт.
  • Сетевой адаптер PA220 – 1 шт.
  • Сетевой кабель 3 м – 1 шт.
  • Кейс для транспортировки – 1 шт.
  • Крепление NATO – 1 шт

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27 550 ₽
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