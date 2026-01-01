Артикул: MTG-3423

Colbor SL20-B светоформирующая насадка. Многофункциональная светоформирующая насадка способна работать с Bowens моноблоками мощностью до 110 Вт. Конструкция включает в себя линзу на 20°, с помощью которой можно создать концентрированное световое пятно с увеличенной в 15 раз яркостью. В комплект также входят 30 масок для создания разнообразных световых эффектов и держатель для цветных фильтров, что позволяет реализовать любые творческие задумки.