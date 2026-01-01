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Colbor SL20-B светоформирующая насадка
Colbor SL20-B светоформирующая насадка
Colbor SL20-B светоформирующая насадка

Colbor SL20-B светоформирующая насадка

Colbor
Артикул: MTG-3423

Colbor SL20-B светоформирующая насадка. Многофункциональная светоформирующая насадка способна работать с Bowens моноблоками мощностью до 110 Вт. Конструкция включает в себя линзу на 20°, с помощью которой можно создать концентрированное световое пятно с увеличенной в 15 раз яркостью. В комплект также входят 30 масок для создания разнообразных световых эффектов и держатель для цветных фильтров, что позволяет реализовать любые творческие задумки. 

Описание

Металлические шторки позволяют легко управлять световым потоком, а прочный корпус из алюминия гарантирует долговечность и надежность в любых условиях съемки. Насадка обеспечивает равномерное распределение света и минимизирует аберрации, что делает его идеальным выбором для профессионалов, стремящихся к высокой точности освещения. 

Характеристики:

  • Угол светового потока 20 °
  • Байонет насадки Bowens
  • Габариты 353 × 269 × 234 мм
  • Габариты в сложенном состоянии 363 × 177 × 175 мм
  • Вес без упаковки 2110 г
  • Материал алюминий, стекло
  • Вес 3013 г

Комплектация

  • светоформирующая насадка
  • линза 20°
  • маска гобо (30 шт)
  • держатель гобо
  • держатель цветных фильтров

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