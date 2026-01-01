Colbor SL20-B светоформирующая насадка

Металлические шторки позволяют легко управлять световым потоком, а прочный корпус из алюминия гарантирует долговечность и надежность в любых условиях съемки. Насадка обеспечивает равномерное распределение света и минимизирует аберрации, что делает его идеальным выбором для профессионалов, стремящихся к высокой точности освещения.
Характеристики:
- Угол светового потока 20 °
- Байонет насадки Bowens
- Габариты 353 × 269 × 234 мм
- Габариты в сложенном состоянии 363 × 177 × 175 мм
- Вес без упаковки 2110 г
- Материал алюминий, стекло
- Вес 3013 г