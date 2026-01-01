Colbor CL60R RGB осветитель

Модель R отличается встроенным RGB режимом, что открывает больше возможностей по созданию креативного освещения. Добавлены еще несколько FX режимов для получения особых видеоэффектов. Порт Type-C с поддержкой протокола быстрой зарядки Power Delivery 3.0. Вы сможете питать моноблок от соответствующего сетевого адаптера или внешнего аккумулятора. Умная система контроля температуры Hummingbird-Intelligence обеспечивает невероятно низкий уровень шума активного охлаждения. Всего 20 дБ позволят записывать видео при работающем устройстве.
Регулировать параметры работы можно при помощи большого дисплея на задней панели, или вы можете подключить его к мобильному приложению. Через смартфон можно управлять настройкой нескольких осветителей одновременно.
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 60 Вт
- Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500
- RGB режим : Да
- CRI : 97
- Яркость : 2600 лк
- Угол светового потока : 120 °
- Питание : Type-C
- Вход : 20В/4А
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Крепление : 5/8"
- Габариты : 140 × 80 × 90 мм
- Вес товара без упаковки : 600 г
- Материал : алюминий, АБС пластик
- Байонет насадки : Bowens
- Уровень собственного шума : 20 дБ
- Вес : 1905 г.