Colbor CL60R RGB осветитель

Описание

Модель R отличается встроенным RGB режимом, что открывает больше возможностей по созданию креативного освещения. Добавлены еще несколько FX режимов для получения особых видеоэффектов. Порт Type-C с поддержкой протокола быстрой зарядки Power Delivery 3.0. Вы сможете питать моноблок от соответствующего сетевого адаптера или внешнего аккумулятора. Умная система контроля температуры Hummingbird-Intelligence обеспечивает невероятно низкий уровень шума активного охлаждения. Всего 20 дБ позволят записывать видео при работающем устройстве.

Регулировать параметры работы можно при помощи большого дисплея на задней панели, или вы можете подключить его к мобильному приложению. Через смартфон можно управлять настройкой нескольких осветителей одновременно.

Характеристики: