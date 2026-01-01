Colbor W60R осветитель

Описание

Осветитель поддерживает различные варианты питания, включая адаптер постоянного тока, аккумулятор Colbor и быструю зарядку через PD Type-C. Встроенная литий-ионная батарея позволяет работать до 1.5 часов на полной мощности, а поддержка V-Mount аккумуляторов дополнительно увеличивает удобство использования. Время полной зарядки устройства составляет 2 часа при использовании PD зарядки.

Управление устройством осуществляется через приложение COLBOR Studio, что позволяет легко настраивать параметры освещения и использовать функции NFC для быстрого подключения.

Характеристики: