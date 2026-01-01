Colbor CL220 осветитель

Светильник обеспечивает мощность 52700 люкс при 5600K на расстоянии 1 метра, что позволяет получать яркие и четкие изображения даже при слабом освещении. Байонет Bowens открывает доступ к беспроблемному использованию множества светоформирующих насадок для получения идеального освещения.
Благодаря оптическому стеклу с двусторонним покрытием и новой технологии сборки ламп, CL220 обеспечивает стабильный выход CRI 97+ и высокие значения индекса качества освещения. Это гарантирует точность передачи цветов и позволяет вам запечатлеть каждую съемку с натуральными оттенками.
При помощи специальной площадки с профилем NATO вы сможете расширить области применения моноблока. С его помощью вы сможете установить дополнительный адаптер или крепление, собрать несколько осветителей в ряд или даже подвесить его на дрон.
Характеристики:
- Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) 250 Вт
- Светодиоды COB
- Диапазон цветовой температуры 2700 — 6500
- RGB режим Нет
- CRI 97
- Яркость 9430 лк
- Угол светового потока 120 °
- FX режимы Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, Fire/Campfire/Bonefire, Strobe, Explosion/Boom, Welding/Electric Soldering, SOS, CCT Loop
- Питание сетевой адаптер
- Вход 48 В/5,2 А
- Дополнительные функции управление через приложение
- Имеет крепление 5/8", NATO Rail/Clamp
- Габариты 212 × 128 × 219 мм
- Вес без упаковки 1570 г
- Материал алюминий, АБС пластик
- Байонет насадки Bowens
- Длина кабеля 3 м
- Вес 5250 г