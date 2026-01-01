Colbor CL220 осветитель

Описание

Светильник обеспечивает мощность 52700 люкс при 5600K на расстоянии 1 метра, что позволяет получать яркие и четкие изображения даже при слабом освещении. Байонет Bowens открывает доступ к беспроблемному использованию множества светоформирующих насадок для получения идеального освещения.

Благодаря оптическому стеклу с двусторонним покрытием и новой технологии сборки ламп, CL220 обеспечивает стабильный выход CRI 97+ и высокие значения индекса качества освещения. Это гарантирует точность передачи цветов и позволяет вам запечатлеть каждую съемку с натуральными оттенками.

При помощи специальной площадки с профилем NATO вы сможете расширить области применения моноблока. С его помощью вы сможете установить дополнительный адаптер или крепление, собрать несколько осветителей в ряд или даже подвесить его на дрон.

Характеристики: