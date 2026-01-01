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Colbor CL220 осветитель
Colbor CL220 осветитель
Colbor CL220 осветитель

Colbor CL220 осветитель

Colbor
Артикул: MTG-3417

Colbor CL220 осветитель. CL220 имеет повышенную мощность 250 Вт, а также расширенную цветовую температуру от 2700 до 6500K, с точной регулировкой настроек, что позволяет получить именно тот результат, что вы желаете. Контроль параметров невероятно удобен благодаря мобильному приложению COLBOR Studio™ с помощью которого дисплей смартфона превращается в пульт дистанционного управления. 

Описание

Светильник обеспечивает мощность 52700 люкс при 5600K на расстоянии 1 метра, что позволяет получать яркие и четкие изображения даже при слабом освещении. Байонет Bowens открывает доступ к беспроблемному использованию множества светоформирующих насадок для получения идеального освещения.

Благодаря оптическому стеклу с двусторонним покрытием и новой технологии сборки ламп, CL220 обеспечивает стабильный выход CRI 97+ и высокие значения индекса качества освещения. Это гарантирует точность передачи цветов и позволяет вам запечатлеть каждую съемку с натуральными оттенками.

При помощи специальной площадки с профилем NATO вы сможете расширить области применения моноблока. С его помощью вы сможете установить дополнительный адаптер или крепление, собрать несколько осветителей в ряд или даже подвесить его на дрон.

Характеристики:

  • Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) 250 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2700 — 6500
  • RGB режим Нет
  • CRI 97
  • Яркость 9430 лк
  • Угол светового потока 120 °
  • FX режимы Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, Fire/Campfire/Bonefire, Strobe, Explosion/Boom, Welding/Electric Soldering, SOS, CCT Loop
  • Питание сетевой адаптер
  • Вход 48 В/5,2 А
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Имеет крепление 5/8", NATO Rail/Clamp
  • Габариты 212 × 128 × 219 мм
  • Вес без упаковки 1570 г
  • Материал алюминий, АБС пластик
  • Байонет насадки Bowens
  • Длина кабеля 3 м
  • Вес 5250 г

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель 45°
  • крышка светодиода
  • сетевой адаптер PA220
  • сетевой кабель 3м
  • кейс
  • крепление NATO

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