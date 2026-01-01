Артикул: MTG-3424

Colbor CF-200 линза Френеля. Линза Френеля с байонетом Bowens позволяет усилить световой поток осветителя и повысить яркость в 10 раз. Насадку можно регулировать, изменяя угол светового луча от 12° до 40°, обеспечивая более концентрированный луч.