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Colbor CF-200 линза Френеля
Colbor CF-200 линза Френеля
Colbor CF-200 линза Френеля
Colbor CF-200 линза Френеля
Colbor CF-200 линза Френеля

Colbor CF-200 линза Френеля

Colbor
Артикул: MTG-3424

Colbor CF-200 линза Френеля. Линза Френеля с байонетом Bowens позволяет усилить световой поток осветителя и повысить яркость в 10 раз. Насадку можно регулировать, изменяя угол светового луча от 12° до 40°, обеспечивая более концентрированный луч. 

Описание

Характеристики:

  • Угол светового потока 12 °
  • Байонет насадки Bowens
  • Габариты 190 × 200 × 200 мм
  • Габариты в сложенном состоянии 150 × 190 × 190 мм
  • Вес товара без упаковки 1040 г
  • Материал нейлон, стекло
  • Вес 1174 г

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Aputure amaran Spotlight SE (19° lens kit) светоформирующая насадка. Универсальная светоформирующая насадка с большим функционалом. Модель совместима с осветителями Bowens мощностью до 300 Вт, имеет малый вес и компактные габариты. Аксессуар позволит расширить границы для творчества, позволяя создавать уникальные схемы художественного света. 

29 000 ₽
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