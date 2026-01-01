Характеристики:
- Угол светового потока 12 °
- Байонет насадки Bowens
- Габариты 190 × 200 × 200 мм
- Габариты в сложенном состоянии 150 × 190 × 190 мм
- Вес товара без упаковки 1040 г
- Материал нейлон, стекло
- Вес 1174 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Colbor CF-200 линза Френеля. Линза Френеля с байонетом Bowens позволяет усилить световой поток осветителя и повысить яркость в 10 раз. Насадку можно регулировать, изменяя угол светового луча от 12° до 40°, обеспечивая более концентрированный луч.
Характеристики:
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Aputure amaran Spotlight SE (19° lens kit) светоформирующая насадка. Универсальная светоформирующая насадка с большим функционалом. Модель совместима с осветителями Bowens мощностью до 300 Вт, имеет малый вес и компактные габариты. Аксессуар позволит расширить границы для творчества, позволяя создавать уникальные схемы художественного света.