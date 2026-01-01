FST фон виниловый 2,50x5,50 м

Артикул: OLE-1344

FST – фон виниловый белого цвета.

Матовая поверхность идеально убирает возможные блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба дает возможность закрепить фон на ворота, на настенные крепления, а люверсы – крепление на дюбели непосредственно на стену. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,5х5,5.