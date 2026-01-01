FST фон виниловый 2,50x5,50 м

Технические характеристики:
- основа – ПВХ
- толщина, мм – 0,5 ±0,02
- плотность нитей, D – 500x500
- рекомендуемая температура эксплуатации, С – от -30 до +70
- вес, г/м – 440
- размер, м – 2,5х5,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST – фон виниловый белого цвета.
Матовая поверхность идеально убирает возможные блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба дает возможность закрепить фон на ворота, на настенные крепления, а люверсы – крепление на дюбели непосредственно на стену. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,5х5,5.
Технические характеристики:
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