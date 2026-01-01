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П-Фото FTR-1027 фон нетканый бархат 3,0х6,0 м зеленый хромакей

П-Фото FTR-1027 фон нетканый бархат 3,0х6,0 м зеленый хромакей

П-Фото
Артикул: FTR-1027

Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото FTR-1027.

Размер 3х6 м. Используется для фото и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 3,05 м.

Описание

П-Фото FTR-1027 фон нетканый бархат 3,0х6,0 м зеленый хромакей

Комплектация

(1203-3004)

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