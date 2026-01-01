П-Фото FTR-1027 фон нетканый бархат 3,0х6,0 м зеленый хромакей

Kupo KC100G - комплект из 3 колес диаметром 100 мм.
Комплект колес с квадратным адаптером и тормозами из трех штук. Диаметр - 100 мм. Размер ножки - 30x30 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото FTR-1027.
Размер 3х6 м. Используется для фото и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 3,05 м.
(1203-3004)
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Kupo KC100G - комплект из 3 колес диаметром 100 мм.
Комплект колес с квадратным адаптером и тормозами из трех штук. Диаметр - 100 мм. Размер ножки - 30x30 мм.
Fotokvant CAP-82-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
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