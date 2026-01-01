KUPO CSS-1215GN Cloth Spike Tape green 12mm*13,72m скотч зеленый

Характеристики:
- Ширина 12 мм
- Длина 13,72 м
- Цвет ярко-зеленый
- Материал основы ткань
- Клеящий слой синтетический каучук
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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