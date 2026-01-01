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-10 %
Godox RC-R9 пульт дистанционного управления
Godox RC-R9 пульт дистанционного управления

Godox RC-R9 пульт дистанционного управления

Godox
Артикул: DAN-9531

Пульт дистанционного управления Godox RC-R9 для настройки параметров осветителей Godox.

Описание

Служит для беспроводной настройки параметров RGB-осветителей Godox.Служит для беспроводной настройки параметров RGB-осветителей Godox.
С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой, запускать различные режимы световых спецэффектов, задавать цвет в режиме RGB и многое другое.
Пульт ДУ работает на частоте 2,4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 50 метров.
Пульт поддерживает 32 канала, 16 групп и объединяется в 99 ID для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления.
Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Совместимые модели осветителей:Совместимые модели осветителей:Осветитель светодиодный Godox LC500R Осветитель светодиодный Godox LD75RОсветитель светодиодный Godox LD150RSОсветитель светодиодный Godox LD150RОсветитель светодиодный Godox SZ150RОсветитель светодиодный Godox TL60Осветитель светодиодный Godox TL120Осветитель светодиодный Godox TL180Пульт RC-R9 позволяет также управлять моноколорными и биколорными осветителями Godox, совместимыми с RC-A6.

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