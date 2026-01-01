Godox RC-R9 пульт дистанционного управления

Описание

Служит для беспроводной настройки параметров RGB-осветителей Godox.Служит для беспроводной настройки параметров RGB-осветителей Godox.

С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой, запускать различные режимы световых спецэффектов, задавать цвет в режиме RGB и многое другое.

Пульт ДУ работает на частоте 2,4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 50 метров.

Пульт поддерживает 32 канала, 16 групп и объединяется в 99 ID для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления.

Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Совместимые модели осветителей:Совместимые модели осветителей:Осветитель светодиодный Godox LC500R Осветитель светодиодный Godox LD75RОсветитель светодиодный Godox LD150RSОсветитель светодиодный Godox LD150RОсветитель светодиодный Godox SZ150RОсветитель светодиодный Godox TL60Осветитель светодиодный Godox TL120Осветитель светодиодный Godox TL180Пульт RC-R9 позволяет также управлять моноколорными и биколорными осветителями Godox, совместимыми с RC-A6.