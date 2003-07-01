Superior SUPER WHITE GLOSS 1309-710 фон пластиковый 0,7х1,0 м глянцевый цвет белый

Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 100 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Superior SUPER WHITE GLOSS 1309-710 – фон пластиковый, глянцевый. Имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность. Размер, м – 0,7х1. Цвет – белый.
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Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 100 грамм.
Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.
Fotokvant V-07 (2003-07) – зажим предназначен для фиксации фотофона.
Отвес устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1). Есть возможность закрепить на стене, предусмотрены отверстия по краям планки. Длина зажима – 70 см.