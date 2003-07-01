Superior SUPER WHITE GLOSS 1309-710 фон пластиковый 0,7х1,0 м глянцевый цвет белый

Артикул: NVF-7269

Superior SUPER WHITE GLOSS 1309-710 – фон пластиковый, глянцевый. Имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность. Размер, м – 0,7х1. Цвет – белый.