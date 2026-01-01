Superior 9700 COAL MATT фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет черный

Арт. NVF-5711FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый
Наличие
в наличии 1-3 шт
FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Матовый черный пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется идеально ровная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.