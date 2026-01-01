Superior 3710 TANGERINE фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет оранжевый

Фоны американского бренда Superior отличаются матовой, но при этом очень гладкой поверхностью, которая идеальна для предметной съемки. Они хорошо рассеивают свет и потому практически нет бликов. Для удобства использования и освещения, рекомендуется использовать с предметными столами.



Пластиковые фоны – являются практически монополистами на рынке фонов, предназначенных для предметной художественной съемки. У пластиковых фонов отсутствует сколько-нибудь значимая текстура, что дает возможность снимать крупным планом, не боясь, что вылезет ненужная фактура на поверхности, на которой размещают предметку. Чаще всего применяются, когда требуется художественное оформление снимаемого объекта. Рыжий цвет данного фона нередко используют для съемки фруктов, посуды и всего, где нужно подчеркнуть спелость, положительное настроение и передать яркость красок предмета.

Может быть использован вместе с фотобоксом 30 см. Пластиковые художественные фоны нередко используют для съемки маникюра, ювелирной съемки, небольших предметов интерьера, косметики и т.п., так как фоны устойчивы к истиранию и, естественно, к воде, то можно применять для фотографии с водой или каплями воды.



Сложно найти более долговечный фон, который к тому же легко содержать в чистоте. Фоны из пластика экономичны, их часто кладут под ноги моделям во время фотосессии на фоне оранжевого бумажного.