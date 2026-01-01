Fotokvant BP-0710 Black mat/gloss фон пластиковый черный матовый/глянцевый 0,7х1,0 м

Grifon SSA-SB7575 – квадробокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BP-0710 Black mat/gloss – фон пластиковый черный, матовый/глянцевый.
Фон двухсторонний. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Глянцевую поверхность используют тогда, когда хотят получить эффект отражения. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, м – 0,7х1,0.
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Grifon SSA-SB7575 – квадробокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Grifon СВН-2 – крепление для монтажа двух перекладин для установки фона и освещения. Устанавливается на стойки или распорки (автополы) диаметром до 35 мм. В комплекте 2 шт.
Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.