Fotokvant BP-0710 Black mat/gloss фон пластиковый черный матовый/глянцевый 0,7х1,0 м

Артикул: NVF-9202

Fotokvant BP-0710 Black mat/gloss – фон пластиковый черный, матовый/глянцевый.

Фон двухсторонний. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Глянцевую поверхность используют тогда, когда хотят получить эффект отражения. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, м – 0,7х1,0.