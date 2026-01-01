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Fotokvant BP-0710 Black mat/gloss фон пластиковый черный матовый/глянцевый 0,7х1,0 м

Fotokvant BP-0710 Black mat/gloss фон пластиковый черный матовый/глянцевый 0,7х1,0 м

Fotokvant
Артикул: NVF-9202

Fotokvant BP-0710 Black mat/gloss – фон пластиковый черный, матовый/глянцевый. 

Фон двухсторонний. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Глянцевую поверхность используют тогда, когда хотят получить эффект отражения. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, м – 0,7х1,0. 

Описание

Fotokvant BP-0710 Black mat/gloss фон пластиковый черный матовый/глянцевый 0,7х1,0 м

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