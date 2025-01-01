Grifon SSA-SB7575 софтбокс 75х75 см

Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.
Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.
Grifon SSA-SB7575 – квадробокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
Manfrotto 045 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей. Крепятся к стене или потолку с помощью дюбелей и шурупов, которые входят в комплект. Используются вместе с тремя экспанами Manfrotto 046.
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 6 кг.
Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,86 кг.
Надежная и прочная алюминиевая стойка Falcon Eyes FlyStand 2200 в комплекте с шаровой головой.
Стойка телескопическая, состоит из 4 секций. Максимальная высота 220 см, минимальная высота 72 см, нагрузка 4 кг, вес 1,75 кг, длина в сложенном виде 72 см.
Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.
