Grifon SSA-SB7575 софтбокс 75х75 см

Grifon
Артикул: FTR-945

Grifon SSA-SB7575 – квадробокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.

Описание

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом SS – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Falcon Eyes SSA-SBU 4545 софтбокс для вспышек серии SS
Арт. VBR-494
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 софтбокс для вспышек серии SS
Центральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.

Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов
Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов
Арт. OLE-0626
Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 045 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей. Крепятся к стене или потолку с помощью дюбелей и шурупов, которые входят в комплект. Используются вместе с тремя экспанами Manfrotto 046.

Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Арт. NVF-9055
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 6 кг.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,86 кг.

Falcon Eyes FlyStand 2200 стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes FlyStand 2200 стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes FlyStand 2200 стойка-тренога для фото- видеостудии
Арт. DAN-2244
Falcon Eyes FlyStand 2200 стойка-тренога для фото- видеостудии
Центральный склад: более 10 шт
Надежная и прочная алюминиевая стойка Falcon Eyes FlyStand 2200 в комплекте с шаровой головой.

Стойка телескопическая, состоит из 4 секций. Максимальная высота 220 см, минимальная высота 72 см, нагрузка 4 кг, вес 1,75 кг, длина в сложенном виде 72 см.

QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Арт. DAN-3418
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

