П-Фото (1202-1430) фон пластиковый 1,4х3,0 м черный матовый/глянцевый

Фолиевый фильтр Blood Red 789 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1,2%, поглощение 1,92%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото глянцевый пластиковый. Цвет черный. Размер 1,4х3,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Фолиевый фильтр Blood Red 789 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1,2%, поглощение 1,92%. Цена указана за один погонный метр.
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Обеспечивает необходимую прочность закрепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,6 кг.
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