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Fotokvant BP-0710 Gray фон пластиковый серый 0,7х1,0 м
Fotokvant BP-0710 Gray фон пластиковый серый 0,7х1,0 м
Fotokvant BP-0710 Gray фон пластиковый серый 0,7х1,0 м

Fotokvant BP-0710 Gray фон пластиковый серый 0,7х1,0 м

Fotokvant
Артикул: DAN-8622

Fotokvant BP-0710 Grey фон пластиковый серый матовый размером 0,7х1,0 м.

Описание

Фон Fotokvant BP-0710 Grey фон пластиковый серый матовый легко гнется и режется, поставляется в свернутом в рулон виде.

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и долговечен.
Рекомендуется для каталожной съемки для интернет-магазинов, при правильном освещении может дать бестеневую съемку. Можно снимать предметы крупным планом - фактура фона не будет видна. Так фон устойчив к различным жидкостям и жирным пятнам, которые легко стираются с него.

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