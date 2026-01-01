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Colorama CO1309 Super White пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет белоснежный

Colorama CO1309 Super White пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет белоснежный

Colorama
Артикул: NVF-5067

Colorama CO1309 Super White – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – белоснежный.

Описание

Colorama CO1309 Super White пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет белоснежный

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