Wansen SBP-13511-93 фон бумажный белый 1,35x11 м

Описание

Wansen SBP-13511-93 – бумажный фон белый 1,35×11 м премиум-класса

Wansen SBP-13511-93 (артикул MTG-2154) – это бумажный студийный фон премиум-класса размером 1,35×11 метров. Фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что делает его универсальным инструментом для профессиональной фото- и видеосъёмки. Благодаря своей структуре, он даёт ровный световой рисунок без паразитных бликов и требует минимальной постобработки.

Этот белый фон идеально подходит для портретной съёмки, создания чистого фона для предметов (например, для маркетплейсов), а также для использования в качестве основы для дальнейшего монтажа и цветокоррекции. Поставляется в плотном рулоне на картонной трубе, что обеспечивает сохранность при транспортировке.

Назначение и применение

Портретная съёмка: создание чистого, нейтрального фона, не отвлекающего внимание от модели.

создание чистого, нейтрального фона, не отвлекающего внимание от модели. Предметная съёмка для маркетплейсов: идеально подходит для фотографирования товаров, требующих минималистичного фона (белый фон легко вырезать и использовать в каталогах).

идеально подходит для фотографирования товаров, требующих минималистичного фона (белый фон легко вырезать и использовать в каталогах). Студийная работа: использование в качестве основного или дополнительного фона при работе с искусственным светом.

использование в качестве основного или дополнительного фона при работе с искусственным светом. Фотомонтаж: благодаря ровной небликующей поверхности, фон легко использовать для дальнейшего монтажа и коллажирования.

Ключевые особенности

Премиум-качество: бумага высокого класса обеспечивает ровную поверхность и стабильную цветопередачу.

бумага высокого класса обеспечивает ровную поверхность и стабильную цветопередачу. Гладкая небликующая поверхность: предотвращает появление отражений, что важно при работе со светом.

предотвращает появление отражений, что важно при работе со светом. Размер 1,35×11 м: длина рулона 11 метров позволяет использовать фон для множества съёмок, а ширина 1,35 м подходит для портретов, товаров и небольших групп.

длина рулона 11 метров позволяет использовать фон для множества съёмок, а ширина 1,35 м подходит для портретов, товаров и небольших групп. Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.

обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений. Универсальность: подходит для фотосъёмки, видеосъёмки, рекламных проектов и образовательных целей.

Технические характеристики

Тип: бумажный студийный фон

бумажный студийный фон Бренд: Wansen

Wansen Модель: SBP-13511-93

SBP-13511-93 Цвет: белый

белый Размер: 1,35 × 11 м

1,35 × 11 м Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Поверхность: гладкая, небликующая

гладкая, небликующая Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2,1×1,7 м).

системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2,1×1,7 м). Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Wansen

Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.

11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона. Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.

небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света. Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.

лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода. Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение