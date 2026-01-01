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-10 %
Wansen SBP-13511-93 фон бумажный белый 1,35x11 м
Wansen SBP-13511-93 фон бумажный белый 1,35x11 м

Wansen SBP-13511-93 фон бумажный белый 1,35x11 м

Wansen
Артикул: MTG-2154

Wansen SBP-13511-93 фон бумажный белый 1,35x11 м. Бумажный студийный фон премиального класса имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

Описание

Wansen SBP-13511-93 – бумажный фон белый 1,35×11 м премиум-класса

Wansen SBP-13511-93 (артикул MTG-2154) – это бумажный студийный фон премиум-класса размером 1,35×11 метров. Фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что делает его универсальным инструментом для профессиональной фото- и видеосъёмки. Благодаря своей структуре, он даёт ровный световой рисунок без паразитных бликов и требует минимальной постобработки.

Этот белый фон идеально подходит для портретной съёмки, создания чистого фона для предметов (например, для маркетплейсов), а также для использования в качестве основы для дальнейшего монтажа и цветокоррекции. Поставляется в плотном рулоне на картонной трубе, что обеспечивает сохранность при транспортировке.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: создание чистого, нейтрального фона, не отвлекающего внимание от модели.
  • Предметная съёмка для маркетплейсов: идеально подходит для фотографирования товаров, требующих минималистичного фона (белый фон легко вырезать и использовать в каталогах).
  • Студийная работа: использование в качестве основного или дополнительного фона при работе с искусственным светом.
  • Фотомонтаж: благодаря ровной небликующей поверхности, фон легко использовать для дальнейшего монтажа и коллажирования.

Ключевые особенности

  • Премиум-качество: бумага высокого класса обеспечивает ровную поверхность и стабильную цветопередачу.
  • Гладкая небликующая поверхность: предотвращает появление отражений, что важно при работе со светом.
  • Размер 1,35×11 м: длина рулона 11 метров позволяет использовать фон для множества съёмок, а ширина 1,35 м подходит для портретов, товаров и небольших групп.
  • Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
  • Универсальность: подходит для фотосъёмки, видеосъёмки, рекламных проектов и образовательных целей.

Технические характеристики

  • Тип: бумажный студийный фон
  • Бренд: Wansen
  • Модель: SBP-13511-93
  • Цвет: белый
  • Размер: 1,35 × 11 м
  • Упаковка: рулон на картонной трубе
  • Поверхность: гладкая, небликующая
  • Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2,1×1,7 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Wansen

  • Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
  • Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
  • Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
  • Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

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