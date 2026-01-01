Wansen SBP-13511-93 фон бумажный белый 1,35x11 м

Wansen SBP-13511-93 – бумажный фон белый 1,35×11 м премиум-класса
Wansen SBP-13511-93 (артикул MTG-2154) – это бумажный студийный фон премиум-класса размером 1,35×11 метров. Фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что делает его универсальным инструментом для профессиональной фото- и видеосъёмки. Благодаря своей структуре, он даёт ровный световой рисунок без паразитных бликов и требует минимальной постобработки.
Этот белый фон идеально подходит для портретной съёмки, создания чистого фона для предметов (например, для маркетплейсов), а также для использования в качестве основы для дальнейшего монтажа и цветокоррекции. Поставляется в плотном рулоне на картонной трубе, что обеспечивает сохранность при транспортировке.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: создание чистого, нейтрального фона, не отвлекающего внимание от модели.
- Предметная съёмка для маркетплейсов: идеально подходит для фотографирования товаров, требующих минималистичного фона (белый фон легко вырезать и использовать в каталогах).
- Студийная работа: использование в качестве основного или дополнительного фона при работе с искусственным светом.
- Фотомонтаж: благодаря ровной небликующей поверхности, фон легко использовать для дальнейшего монтажа и коллажирования.
Ключевые особенности
- Премиум-качество: бумага высокого класса обеспечивает ровную поверхность и стабильную цветопередачу.
- Гладкая небликующая поверхность: предотвращает появление отражений, что важно при работе со светом.
- Размер 1,35×11 м: длина рулона 11 метров позволяет использовать фон для множества съёмок, а ширина 1,35 м подходит для портретов, товаров и небольших групп.
- Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
- Универсальность: подходит для фотосъёмки, видеосъёмки, рекламных проектов и образовательных целей.
Технические характеристики
- Тип: бумажный студийный фон
- Бренд: Wansen
- Модель: SBP-13511-93
- Цвет: белый
- Размер: 1,35 × 11 м
- Упаковка: рулон на картонной трубе
- Поверхность: гладкая, небликующая
- Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2,1×1,7 м).
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.
Преимущества бумажного фона Wansen
- Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
- Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
- Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
- Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
- Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
- Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
- Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).