images
Vibrantone VBRT2223 Rose 23 фон бумажный 2,1x11м цвет розовый

Vibrantone VBRT2223 Rose 23 фон бумажный 2,1x11м цвет розовый

Vibrantone
Артикул: DAN-5769

Фон бумажный Vibrantone VBRT2223 Rose 23, размер - 2,1x11 м, цвет - розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJ-TRHLP мультифунциональный держатель для смартфонов шириной 54-98мм
Fujimi FJ-TRHLP мультифунциональный держатель для смартфонов шириной 54-98мм
Fujimi FJ-TRHLP мультифунциональный держатель для смартфонов шириной 54-98мм
Арт. DAN-5677
Fujimi FJ-TRHLP мультифунциональный держатель для смартфонов шириной 54-98мм
Наличие
более 10 шт

Мультифунциональный держатель Fujimi FJ-TRHLP для смартфонов шириной 54-98 мм.

Универсальный держатель для смартфона с изменяемым углом наклона. Держатель устанавливается на опорную плоскость и служит миништативом. Изготовлен из технополимера. Ширина зажимаемого смартфона от 54 до 98 мм. Вес - 95 г.


250 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes BackDrop 21 фон бумажный серый 2,72x10 м
Арт. DAN-9507
Falcon Eyes BackDrop 21 фон бумажный серый 2,72x10 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 м — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет - серый.

-10 %4 090 ₽
3 680 ₽
В корзину
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 100х150
Арт. NVF-5796
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 100х150
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST RD-021GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.

1 800 ₽
В корзину
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Арт. NVF-9340
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

6 640 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2201 White 01 фон бумажный 2,1x11м цвет белый
Vibrantone VBRT2201 White 01 фон бумажный 2,1x11м цвет белый
Арт. DAN-5756
Vibrantone VBRT2201 White 01 фон бумажный 2,1x11м цвет белый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2201 White 01, размер - 2,1x11 м, цвет - белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


-10 %3 490 ₽
3 140 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Арт. DAN-5764
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2216 Red 16, размер - 2,1x11 м, цвет - красный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


4 400 ₽
В корзину
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Арт. NVF-5451
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.

13 290 ₽
В корзину
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров. Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

8 190 ₽
В корзину
Wansen PB-0710-03 Deep Blue mat фон пластиковый темно-синий матовый 0.7х1 м
Арт. DAN-6039
Wansen PB-0710-03 Deep Blue mat фон пластиковый темно-синий матовый 0.7х1 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон пластиковый Wansen PB-0710-03 Deep Blue mat темно-синий матовый, размер - 0,7х1 м.

Пластиковый, матовый фон цвет - темно-синий. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.

620 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.