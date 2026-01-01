Vibrantone VBRT2223 Rose 23 фон бумажный 2,1x11м цвет розовый

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!
Мультифунциональный держатель Fujimi FJ-TRHLP для смартфонов шириной 54-98 мм.
Универсальный держатель для смартфона с изменяемым углом наклона. Держатель устанавливается на опорную плоскость и служит миништативом. Изготовлен из технополимера. Ширина зажимаемого смартфона от 54 до 98 мм. Вес - 95 г.