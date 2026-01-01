images
Superior 97 Black фон бумажный 3,55x30 м цвет черный

Superior 97 Black фон бумажный 3,55x30 м цвет черный

Superior
Артикул: NVF-030

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 3,55х30,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Комплектация

Обратите внимание на то, что при доставке габаритного товара (например, фонов более 3 м шириной) срок доставки обговаривается отдельно.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon SSA-OB8 софтбокс октобокс 80 см
Арт. NVF-2275
Grifon SSA-OB8 софтбокс октобокс 80 см
Наличие
более 10 шт

Grifon SSA-OB8 – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Размер освещаемой поверхности 80 см. Особенно полезен для съемки полуростовых портретов. Удобен для небольших студий и начинающих студийных фотографов, так как сочетает в себе относительно узкий профиль с бюджетной ценой. Байонет SS.

2 280 ₽
В корзину
-5 %
Grifon R-7011 SW отражатель серебро/белый 71x112 см
Арт. NVF-7159
Grifon R-7011 SW отражатель серебро/белый 71x112 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 19 ч

Grifon R-7011 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 71x112.

-5 %1 040 ₽
980 ₽
В корзину
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Арт. NVF-009
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Наличие
более 10 шт

Каретка одинарная Fotokvant (1098-1) необходима для подвесной установки студийного света.

Применяется для подвешивания осветительного прибора и передвижения его по рельсам. С помощью одинарной каретки монтируются легкие устройства к подвесной потолочной системе.  Вес - 0,2 кг. Внимание! Производитель может изменить внешний вид товара, без изменения функционала!

1 810 ₽
В корзину
-5 %
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Арт. NVF-1075
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 18 ч

Grifon CBH-REEL – крепится на любую произвольную трубу до 35 мм диаметром. Обычно устанавливается на тяжелые стойки или систему установки типа "ворота". Подъем–опускание фона осуществляется при помощи цепи. Позволяет быстро и удобно работать с одним фоном. Предназначен для эксплуатации с бумажными фонами, или любыми другими фонами, намотанными на картонный рулон.

-5 %2 200 ₽
2 090 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Арт. NVF-010
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Наличие
более 10 шт

Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света. 

Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.

3 490 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Мерт Алас - турецкая звезда fashion-фотографии
Мерт Алас - турецкая звезда fashion-фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.