Fotokvant BGP-1310-66 фон бумажный 1,35х10 м цвет пшеничный

Арт. MTG-2720

Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры. Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Canon RF.