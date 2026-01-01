Fotokvant BGP-1310-13 фон бумажный 1,35х10 м тропический зеленый

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки.
Диаметр платформы 20 см, максимальная нагрузка 2 кг, регулируемая скорость, реверсивное вращение, шаговый двигатель, питание от 3 батарей AA, возможность питания от сети, пульт дистанционного управления (IR).