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Fotokvant BGP-1310-13 фон бумажный 1,35х10 м тропический зеленый
Fotokvant BGP-1310-13 фон бумажный 1,35х10 м тропический зеленый
Fotokvant BGP-1310-13 фон бумажный 1,35х10 м тропический зеленый
Fotokvant BGP-1310-13 фон бумажный 1,35х10 м тропический зеленый

Fotokvant BGP-1310-13 фон бумажный 1,35х10 м тропический зеленый

Fotokvant
Артикул: DAN-9765

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-13 размером 1,35х10 м цвет - тропический зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

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