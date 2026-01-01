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Fotokvant BGP-1310-110 фон бумажный 1,35х10 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-1310-110 фон бумажный 1,35х10 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-1310-110 фон бумажный 1,35х10 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-1310-110 фон бумажный 1,35х10 м пастельно-фиолетовый

Fotokvant BGP-1310-110 фон бумажный 1,35х10 м пастельно-фиолетовый

Fotokvant
Артикул: DAN-9782

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-110 размером 1,35х10 м цвет - пастельный фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (82-1253) Tangelo известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
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