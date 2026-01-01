Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-07 размером 1,35х10 м цвет - стальной. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BGP-0610-103 Lotus Root Pink фон бумажный 0.6х10 м розовый лотос. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.
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Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-07 размером 1,35х10 м цвет - стальной. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.
Fotokvant BGP-0610-06 Nassau фон бумажный 0.6х10 м голубая лагуна. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.
Фон бумажный Raylab 002 Purple фон бумажный 2.72x11 м фиолетовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant BGP-0610-56 Scarlet фон бумажный 0.6х10 м скарлет. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.
Fotokvant BGP-0610-17 Carnation Pink фон бумажный 0.6х10 м гвоздика розовая. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.
Fotokvant BGP-0610-68 Deep Purple фон бумажный 0.6х10 м насыщенный пурпурный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.