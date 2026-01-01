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Fotokvant BGP-0610-17 Carnation Pink фон бумажный 0.6х10 м гвоздика розовая
Fotokvant BGP-0610-17 Carnation Pink фон бумажный 0.6х10 м гвоздика розовая
Fotokvant BGP-0610-17 Carnation Pink фон бумажный 0.6х10 м гвоздика розовая

Fotokvant BGP-0610-17 Carnation Pink фон бумажный 0.6х10 м гвоздика розовая

Fotokvant
Артикул: MTG-2363

Fotokvant BGP-0610-17 Carnation Pink фон бумажный 0.6х10 м гвоздика розовая. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см. 

Описание

Fotokvant BGP-0610-17 Carnation Pink фон бумажный 0.6х10 м гвоздика розовая

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