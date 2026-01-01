Fotokvant BGP-0610-17 Carnation Pink фон бумажный 0.6х10 м гвоздика розовая

Арт. DAN-5778

до конца распродажи 5 дн, 12 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1112 Sunflower 12, размер - 1,35x6 м, цвет - солнечный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.



