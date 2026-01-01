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Colorama CO579 Oxford Blue фон бумажный оксфордский синий 1,35х11 м

Colorama CO579 Oxford Blue фон бумажный оксфордский синий 1,35х11 м

Colorama
Артикул: NVF-2240

Colorama Oxford Blue 579 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

Описание

Colorama CO579 Oxford Blue фон бумажный оксфордский синий 1,35х11 м

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