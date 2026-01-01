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Colorama CO151 Mineral Gray фон бумажный 2,72х11 м цвет минеральный серый

Colorama CO151 Mineral Gray фон бумажный 2,72х11 м цвет минеральный серый

Colorama
Артикул: NVF-3236

Colorama Mineral Gray 551 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер, м – 2,72x11.

Описание

Colorama CO151 Mineral Gray фон бумажный 2,72х11 м цвет минеральный серый

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