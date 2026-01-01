images
images
images
Fotokvant BN-2150 Dark Gray нетканый фон 2,1х5,0 м темно-серый
Fotokvant BN-2150 Dark Gray нетканый фон 2,1х5,0 м темно-серый
Fotokvant BN-2150 Dark Gray нетканый фон 2,1х5,0 м темно-серый

Fotokvant BN-2150 Dark Gray нетканый фон 2,1х5,0 м темно-серый

Fotokvant
Артикул: FTR-1306

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Для установки рекомендуются следующие системы установки:

Комплектация

  • фон 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 15 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Арт. FTR-873
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

6 800 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Арт. FTR-1298
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

1 500 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 16 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Cherry нетканый фон 1,6х2,1 м вишневый
Fotokvant BN-1621 Cherry нетканый фон 1,6х2,1 м вишневый
Fotokvant BN-1621 Cherry нетканый фон 1,6х2,1 м вишневый
Арт. FTR-1313
Fotokvant BN-1621 Cherry нетканый фон 1,6х2,1 м вишневый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет вишневый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Grifon T-216 (175/216см) translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см
Арт. NVF-1397
Grifon T-216 (175/216см) translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.

Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.

2 480 ₽
В корзину
Grifon BD-03 (BD-100) шторки для SS c сотами и фильтрами
Арт. NVF-2278
Grifon BD-03 (BD-100) шторки для SS c сотами и фильтрами
Наличие
более 10 шт

Grifon BD-03 (BD-100) – шторки с сотами и фильтрами для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. В комплекте также имеется съемная сотовая решетка и четыре цветных фильтра. Предназначены для работы со вспышками серии SS. Крепится на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.

 

900 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.