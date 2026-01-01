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Fotokvant BN-1650 Lime нетканый фон 1,6х5,0 м лайм

Fotokvant BN-1650 Lime нетканый фон 1,6х5,0 м лайм

Fotokvant
Артикул: NVF-8877

Fotokvant NVF-8877 - нетканый фон.

Подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу. Может быть установлен на систему установки фонов типа ворота, а также кронштейн. Размер – 1,6х5,0 м. Цвет – лайм. Вес - 1,2 кг.

Описание

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна.

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