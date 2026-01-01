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Fotokvant BN-1621 Brown нетканый фон 1,6х2,1 м коричневый
Fotokvant BN-1621 Brown нетканый фон 1,6х2,1 м коричневый
Fotokvant BN-1621 Brown нетканый фон 1,6х2,1 м коричневый

Fotokvant BN-1621 Brown нетканый фон 1,6х2,1 м коричневый

Fotokvant
Артикул: FTR-1325

Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х2,1 м. Коричневый фон хорошо работает для съемок моделей, так как идеально сочетается с кожей. Так же для придания снимку теплого осеннего настроения.

Описание

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

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