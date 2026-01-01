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MingXing 68018 Solid Color Background White фон тканевый белый 3x6 м

MingXing 68018 Solid Color Background White фон тканевый белый 3x6 м

MingXing
Артикул: NVF-5871

MINGXING 68018 Solid Color Background White – фон тканевый однотонный белый 3x6 м. Материал полотна фона – 100% хлопок (сатин), фон плотный, равномерно прокрашен со всех сторон.

Описание

Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • цвет – белый
  • размер, м – 3х6

Комплектация

 

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