MingXing 68018 Solid Color Background White фон тканевый белый 3x6 м

Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.
Характеристики:
- цвет – белый
- размер, м – 3х6
Москва
Малая Семеновская 3с6
MINGXING 68018 Solid Color Background White – фон тканевый однотонный белый 3x6 м. Материал полотна фона – 100% хлопок (сатин), фон плотный, равномерно прокрашен со всех сторон.
Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.
Характеристики:
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