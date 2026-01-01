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Falcon Eyes Super Dense-3060 white фон белый 3х6 м

Falcon Eyes Super Dense-3060 white фон белый 3х6 м

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6024

Falcon Eyes Super Dense-3060 white – тканевый фон высокой плотности 250 г/кв.м, белый, ширина 3,0 м, длина 6,0 м.

Описание

Falcon Eyes Super Dense-3060 white — тканевый фон высокой плотности 250 г/кв.м, не подвержен истиранию, прочный, успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке.

Поверхность ткани матовая, это позволяет добиться отсутствия бликов вызывающих паразитную засветку при фотосъемке. Фон изготовлен из цельного полотна с прошитым рукавом для крепления на перекладине. Легко складывается для транспортировки.

ВНИМАНИЕ: тканевый фон можно стирать в прохладной воде отдельно от других вещей (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах без пара.

Характеристики:

  • цвет – white/белый
  • размер, м – 3,0 х 6,0
  • плотность – 250 г/кв.м
  • вес фона, кг – 4,3

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