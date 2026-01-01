Falcon Eyes фон тканевый черный 240x400 см

Фон не подвержен истиранию, прочный и легкий, занимает мало места в сложенном виде, благодаря чему успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке. Поверхность ткани обеспечивает отсутствие бликов, вызывающих паразитную засветку, при фотосъемке с любыми схемами освещения. Фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине, легко складывается для транспортировки.
ВНИМАНИЕ: тканевый фон можно стирать в прохладной воде отдельно от других вещей (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах без пара.
Характеристики:
- цвет – черный
- размер, м – 2,4х4,0
- вес, кг – 1,2