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Falcon Eyes фон тканевый черный 240x400 см

Falcon Eyes фон тканевый черный 240x400 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6509

Falcon Eyes фон тканевый – размер 2,4х4,0 м. Цвет – черный. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Описание

Фон не подвержен истиранию, прочный и легкий, занимает мало места в сложенном виде, благодаря чему успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке. Поверхность ткани обеспечивает отсутствие бликов, вызывающих паразитную засветку, при фотосъемке с любыми схемами освещения. Фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине, легко складывается для транспортировки.

ВНИМАНИЕ: тканевый фон можно стирать в прохладной воде отдельно от других вещей (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах без пара.

Характеристики:

  • цвет – черный
  • размер, м – 2,4х4,0
  • вес, кг – 1,2

Комплектация

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Немного о бренде студийного оборудования Grifon

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии

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