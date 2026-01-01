images
Falcon Eyes FB-07 FB-3060 бязевый фон зеленый

Falcon Eyes FB-07 FB-3060 бязевый фон зеленый

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2259

Falcon Eyes FB-07 FB-3060 – универсальный тканевый фон из бязи. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Изготовлен в виде цельного полотна со специальным креплением для перекладины. Размер 3,0х6,0 м, вес – 2,4 кг.

Описание

Falcon Eyes FB-07 FB-3060 бязевый фон зеленый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 143 шарнирный кронштейн в комплекте с зажимом и складной стойкой
Арт. DAN-0250
Manfrotto 143 шарнирный кронштейн в комплекте с зажимом и складной стойкой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 143 – трехшарнирный универсальный стальной держатель. Длина – 53 см, максимальная нагрузка – 3 кг.

48 590 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Арт. VBR-114
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 13 ч

Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

-10 %2 610 ₽
2 340 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean Field Green фон тканевый хромакейный зеленый 300х700 см
Арт. NVF-2301
GreenBean Field Green фон тканевый хромакейный зеленый 300х700 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 9 ч

GreenBean Green – тканевый фон зеленого цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.

-10 %7 120 ₽
6 400 ₽
В корзину

Видео

Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Видеоканал компании Фотогора
Видеоканал компании Фотогора
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.