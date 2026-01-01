Falcon Eyes FB-07 FB-3060 бязевый фон зеленый

Manfrotto 143 – трехшарнирный универсальный стальной держатель. Длина – 53 см, максимальная нагрузка – 3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FB-07 FB-3060 – универсальный тканевый фон из бязи. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Изготовлен в виде цельного полотна со специальным креплением для перекладины. Размер 3,0х6,0 м, вес – 2,4 кг.
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Manfrotto 143 – трехшарнирный универсальный стальной держатель. Длина – 53 см, максимальная нагрузка – 3 кг.
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.
GreenBean Green – тканевый фон зеленого цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.