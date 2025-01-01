Всего - 8 товаров

Москва
Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.
Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый, Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный и Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый.
Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.
Комплект Vibrantone Basic Kit из трех фонов.
Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 1,35х6 м. В комплекте представлены основные цвета:
белый Vibrantone VBRT1101 White 01,
черный Vibrantone VBRT1110 Black 10 и
серый Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06.
Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов.
Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 2,72х10 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый.
Комплект из четырех фонов Vibrantone Color Kit.
Комплект, который может использоваться как в профессиональной, так и домашней фотостудии. Состоит из четырех фонов: желтого Vibrantone VBRT2214 Yellow 14, красного Vibrantone VBRT2216 Red 16, зеленого Vibrantone VBRT2225 Greenscreen 25 и небесно-голубого Vibrantone VBRT2226 Sky 26. Размер - 2,1х11 метров.
Fotokvant DOP-106 комплект из трех фонов 1,35х10 м.
Комплект из бумажных фонов шириной 1,35 м и длинной 10 м в рулонах. Намотаны на картонную трубу. Состоит из наиболее популярных при фото и видео съемках цветов - серого, белого и черного. Бумажный фон отличается однотонным прокрасом, ровной текстурой.
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green + V-2117 двусторонный тканевый фон с системой установки ворота.
Комплект состоящий из фона и системы установки фона типа ворота Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м. Фон отличается хорошим качеством и высокой плотностью ткани. Вес фона 0,83 кг. Цвет - зеленый и серый. С одной стороны у фона прошит "рукав" для установки на перекладину. Система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 1,7 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке. Ворота упакованы в коробку, сумку для хранения и транспортировки следует приобрести отдельно. Вес ворот 2,9 кг.
Fotokvant BGF-1520 Blue/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см синий/зеленый.
Комплект состоящий из фона и системы установки фона типа ворота Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м. Фон отличается хорошим качеством и высокой плотностью ткани. Вес фона 0,83 кг. Цвет - зеленый и синий. С одной стороны у фона прошит "рукав" для установки на перекладину. Система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 1,7 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке. Ворота упакованы в коробку, сумку для хранения и транспортировки следует приобрести отдельно. Вес ворот 2,9 кг.
Fotokvant DOP-107 комплект из трех фонов 2,7*11 м с настенным и потолочным креплением. Комплект состоит из 3-х фонов популярного размера E-IMAGE EISBP1057 Background paper 57 Thunder grey фон бумажный темно-серый 2,72x10 м, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный. Держатель-кронштейн для трех фонов - Fotokvant B-3W система подъема фона. Бумажный фон отличается однотонным окрасом, ровной текстурой.
