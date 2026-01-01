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Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape фотофон складной Out of Focus 150х120 см

Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape фотофон складной Out of Focus 150х120 см

Lastolite
Артикул: OLE-0534

Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape – тканевый складной фон серии Out of Focus. Каждый двухсторонний фон имеет уникальное боке. Реалистичная окраска «осенняя листва/морской пейзаж» имитирует структуру с великолепной детализацией. Размер 1,2x1,5 м, в сложенном виде – 65 см.

Описание

Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape фотофон складной Out of Focus 150х120 см

Комплектация

    

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