Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape фотофон складной Out of Focus 150х120 см

Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape – тканевый складной фон серии Out of Focus. Каждый двухсторонний фон имеет уникальное боке. Реалистичная окраска «осенняя листва/морской пейзаж» имитирует структуру с великолепной детализацией. Размер 1,2x1,5 м, в сложенном виде – 65 см.
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Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма. Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.
Lastolite LB5730 Summer Foliage/City Lights – тканевый складной фон серии Out of Focus. Каждый двухсторонний фон имеет уникальное боке. Реалистичная окраска «летние листья/ночные огни» имитирует структуру с великолепной детализацией. Размер 1,2x1,5 м, в сложенном виде – 65 см.
Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.
Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.
Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 емкость 5200 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 5200 mAh.