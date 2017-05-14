GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив

Легкий видеоштатив, 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Зажимы надежно и быстро блокируют секции. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). Концы штативных ног покрыты резиновыми опорами препятствующими скольжению. Для дополнительной устойчивости в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса.
Съемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS и крепится к штативу с помощью семидесятипяти миллиметровой чаши. Система жидкостного демпфирования по оси наклона и панорамирования создает необходимое усилие, предохраняющее от нежелательных рывков. Механизм контрбаланса обеспечивает возможность центровать угол наклона камеры и приводит голову в исходное горизонтальное положение. Быстросъемная скользящая площадка оборудована механизмом, предохраняющим камеру от случайного выскальзывания при ослаблении зажима. Для установки камеры в комплект входят винты 1/4" и 3/8". В основание головы встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить камеру по горизонту.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 4
- максимальная высота, мм – 1900
- минимальная высота, мм – 820
- длина в сложенном виде, мм – 860
- количество секций ног – 3
- тип фиксации ног – быстрозажимной винт (1/2 оборота)
- диаметр трубок ног, мм – 14/17,5
- тип усиления штатива – верхняя растяжка (фиксированная длина распорок), крюк для груза
- центральная колонна – нет
- тип основания – полусфера 75 мм
- система демпфирования по оси наклона – жидкостный картридж с фиксированным сопротивлением
- система демпфирования по оси панорамирования – жидкостный картридж с фиксированным сопротивлением
- система контрбаланса – с предустановленным усилием
- тип головы – 2D/видео
- угол наклона головы, град. – -85/+90
- винт для установки камеры – 1/4", 3/8"
- длина рукоятки, мм – 350
- быстросъемная площадка – есть
- размер площадки, мм – 42х100
- диапазон перемещения площадки, мм – 70
- пузырьковый уровень – на основании головы
- материал штатива – алюминиевый сплав
- материал головы – ABS пластик
- вес штатива с головой, кг – 3