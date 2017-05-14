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-10 %
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив
GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив

GreenBean VideoCraft 418 видеоштатив

GreenBean
Артикул: NVF-9058

GreenBean VideoCraft 418 – видеоштатив с двухосевой жидкостной видеоголовой оснащенной механизмом контрбаланса.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиевого сплава, максимальная высота – 1900 мм, в сложенном виде – 770 мм. Вес – 3 кг. Максимальная нагрузка – 4 кг.

Описание

Легкий видеоштатив, 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Зажимы надежно и быстро блокируют секции. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). Концы штативных ног покрыты резиновыми опорами препятствующими скольжению. Для дополнительной устойчивости в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса. 

Съемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS и крепится к штативу с помощью семидесятипяти миллиметровой чаши. Система жидкостного демпфирования по оси наклона и панорамирования создает необходимое усилие, предохраняющее от нежелательных рывков. Механизм контрбаланса обеспечивает возможность центровать угол наклона камеры и приводит голову в исходное горизонтальное положение. Быстросъемная скользящая площадка оборудована механизмом, предохраняющим камеру от случайного выскальзывания при ослаблении зажима. Для установки камеры в комплект входят винты 1/4" и 3/8". В основание головы встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить камеру по горизонту.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • максимальная высота, мм – 1900
  • минимальная высота, мм – 820
  • длина в сложенном виде, мм – 860
  • количество секций ног – 3
  • тип фиксации ног – быстрозажимной винт (1/2 оборота)
  • диаметр трубок ног, мм –  14/17,5
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка (фиксированная длина распорок), крюк для груза
  • центральная колонна – нет
  • тип основания – полусфера 75 мм
  • система демпфирования по оси наклона – жидкостный картридж с фиксированным сопротивлением
  • система демпфирования по оси панорамирования – жидкостный картридж с фиксированным сопротивлением
  • система контрбаланса – с предустановленным усилием
  • тип головы – 2D/видео
  • угол наклона головы, град. -85/+90
  • винт для установки камеры – 1/4", 3/8"
  • длина рукоятки, мм – 350 
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 42х100
  • диапазон перемещения площадки, мм – 70
  • пузырьковый уровень – на основании головы
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал головы – ABS пластик
  • вес штатива с головой, кг – 3

Комплектация

  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418.
  • Чехол.
  • Шестигранный ключ.
  • Руководство по эксплуатации.

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