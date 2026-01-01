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FST BP-025 складной фон 100х150 хромакей синий/зеленый
FST BP-025 складной фон 100х150 хромакей синий/зеленый

FST BP-025 складной фон 100х150 хромакей синий/зеленый

FST
Артикул: NVF-8808

FST BP-025 100х150 – складной фон, хромакей синий/зеленый на каркасе.

Изготовлен из ткани высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении. Размер, см – 100х150.

Описание

FST BP-025 складной фон 100х150 хромакей синий/зеленый

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