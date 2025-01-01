Manfrotto 156BLB стойка для оборудования

Арт. DAN-1333

Aurora SB35 (0035) - складной стрипбокс для накамерной вспышки, размер 8х35 см.

Стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить узкий блик на поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Размер - 8х35 см.