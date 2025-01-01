Manfrotto 156BLB стойка для оборудования

Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.
Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 100 грамм.
Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.
Aurora SB35 (0035) - складной стрипбокс для накамерной вспышки, размер 8х35 см.
Стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить узкий блик на поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.
Размер - 8х35 см.
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C.
Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Работай с цветом без бликов