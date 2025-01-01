images
Manfrotto 156BLB стойка для оборудования

Manfrotto 156BLB стойка для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0618
Manfrotto 156BLB – профессиональная алюминиевая четырехсекционная стойка. Прекрасно подойдет для установки студийного оборудования и фонового света. Высота варьируется от 40 до 123 см, максимальная нагрузка, кг – 1,5.
 

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 123
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5
  • минимальная высота, см – 40
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 45
  • длина в сложенном виде, см – 40
  • материал – алюминий
  • цвет – черный 
  • вес, кг – 0,62

Falcon Eyes SR-41T (BW) портретная тарелка 41 см
Falcon Eyes SR-41T (BW) портретная тарелка 41 см
Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.

Fujimi FCL-C35 клипса для крепления студийного оборудования
Fujimi FCL-C35 клипса для крепления студийного оборудования
Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

Вес - 100 грамм.

Derufa Chroma Key White хромакейная краска матовая цвет белый
Derufa Chroma Key White хромакейная краска матовая цвет белый
Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.


Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) - складной стрипбокс для накамерной вспышки, размер 8х35 см.

Стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить узкий блик на поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Размер - 8х35 см.

Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro USB-C to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C. 

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


Видео

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
