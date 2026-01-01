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Ella Bella PHOTO BACKDROP MULTI DOTS (2508) фон бумажный разноцветные пятнышки 120х365 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP MULTI DOTS (2508) фон бумажный разноцветные пятнышки 120х365 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5673

Ella Bella PHOTO BACKDROP MULTI DOTS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – разноцветные пятнышки.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Комплектация

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Арт. NVF-9079
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.

Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 20х30 см.

590 ₽
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