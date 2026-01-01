Ella Bella PHOTO BACKDROP MULTI DOTS (2508) фон бумажный разноцветные пятнышки 120х365 см

Арт. NVF-9079

Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.

Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 20х30 см.