Ella Bella PHOTO BACKDROP MULTI DOTS (2508) фон бумажный разноцветные пятнышки 120х365 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella PHOTO BACKDROP MULTI DOTS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – разноцветные пятнышки.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.
Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 20х30 см.