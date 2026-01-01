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Ella Bella PHOTO BACKDROP DOTS-BLUE (2503) фон бумажный голубое настроение 120х365 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP DOTS-BLUE (2503) фон бумажный голубое настроение 120х365 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5659

Ella Bella PHOTO BACKDROP DOTS-BLUE – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – голубое настроение.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Комплектация

     

 

 

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Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
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