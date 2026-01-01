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Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED BRWN BRICK (2517) фон бумажный старый кирпич терракотовый 120х180 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED BRWN BRICK (2517) фон бумажный старый кирпич терракотовый 120х180 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5638

Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED BRWN BRICK – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х180 см. Расцветка – старый кирпич терракотовый.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

 

Комплектация

    

 

 

 

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