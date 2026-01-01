Ella Bella FADELESS WINTER TIME (56385) фон бумажный зима 120х300 см

Фоны используют для портретной фотографии. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella FADELESS WINTER TIME – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – зима.
Фоны используют для портретной фотографии. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
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Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.
Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – ночное небо.
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