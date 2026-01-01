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Boya BY-C05 комплект клипс-держателей для петличных микрофонов 3 шт.

Boya BY-C05 комплект клипс-держателей для петличных микрофонов 3 шт.

Boya
Артикул: DAN-2760

Комплект клипс-держателей Boya BY-C05.

Комплект из трех металических клипс-держателей для петличных микрофонов.

Описание

Boya BY-C05 комплект клипс-держателей для петличных микрофонов 3 шт.

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