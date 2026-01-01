Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая

Описание

Fotokvant MZ-14Y – желтая ветрозащита для петличного микрофона

Fotokvant MZ-14Y (артикул NVF-9305) – это ветрозащита для петличных микрофонов, предназначенная для минимизации шума ветра при использовании микрофона на открытом воздухе. Яркий желтый цвет делает её заметной на одежде и в кадре, что особенно удобно при работе с несколькими микрофонами.

Ветрозащита изготовлена из специально разработанного поролонового материала, который эффективно подавляет шум ветра, не искажая частотную характеристику микрофона. Компактный размер и легкий вес делают её незаменимым аксессуаром для видеографов, операторов и журналистов, работающих на выезде.

Назначение и применение

Съёмка на улице: защита микрофона от шума ветра при видеосъёмке.

защита микрофона от шума ветра при видеосъёмке. Интервью и репортажи: для чистого звука при работе на открытых площадках.

для чистого звука при работе на открытых площадках. Влоггинг и стриминг: для улучшения качества звука в полевых условиях.

для улучшения качества звука в полевых условиях. Использование с петличными микрофонами: совместимость с большинством моделей.

Ключевые особенности

Желтый цвет: яркий и заметный, удобен для идентификации. Одновременно не так заметен на коже

яркий и заметный, удобен для идентификации. Одновременно не так заметен на коже Эффективное шумоподавление: минимизирует шум ветра, не искажая звук.

минимизирует шум ветра, не искажая звук. Специальный поролоновый материал: не влияет на частотную характеристику микрофона.

не влияет на частотную характеристику микрофона. Компактный размер: легко надевается и снимается с микрофона.

легко надевается и снимается с микрофона. Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.

подходит для большинства петличных микрофонов. Легкий вес: не утяжеляет микрофон и не создает дискомфорта.

Технические характеристики

Тип: ветрозащита для петличного микрофона

ветрозащита для петличного микрофона Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: MZ-14Y

MZ-14Y Цвет: желтый

желтый Материал: специальный поролон

специальный поролон Совместимость: большинство петличных микрофонов

большинство петличных микрофонов Применение: видеосъёмка, интервью, репортажи, влоги

Как использовать ветрозащиту

Подготовка: убедитесь, что микрофон чистый и сухой. Установка: аккуратно наденьте ветрозащиту на капсюль микрофона. Фиксация: убедитесь, что ветрозащита плотно прилегает к микрофону. Съёмка: используйте микрофон на открытом воздухе – ветрозащита эффективно подавит шум ветра.

Преимущества использования

Чистый звук: эффективное подавление шума ветра.

эффективное подавление шума ветра. Яркий цвет: легко найти и идентифицировать.

легко найти и идентифицировать. Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.

подходит для большинства петличных микрофонов. Простота использования: легко надевается и снимается.

Совместимость с аксессуарами