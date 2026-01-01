Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая

Fotokvant MZ-14Y – желтая ветрозащита для петличного микрофона
Fotokvant MZ-14Y (артикул NVF-9305) – это ветрозащита для петличных микрофонов, предназначенная для минимизации шума ветра при использовании микрофона на открытом воздухе. Яркий желтый цвет делает её заметной на одежде и в кадре, что особенно удобно при работе с несколькими микрофонами.
Ветрозащита изготовлена из специально разработанного поролонового материала, который эффективно подавляет шум ветра, не искажая частотную характеристику микрофона. Компактный размер и легкий вес делают её незаменимым аксессуаром для видеографов, операторов и журналистов, работающих на выезде.
Назначение и применение
- Съёмка на улице: защита микрофона от шума ветра при видеосъёмке.
- Интервью и репортажи: для чистого звука при работе на открытых площадках.
- Влоггинг и стриминг: для улучшения качества звука в полевых условиях.
- Использование с петличными микрофонами: совместимость с большинством моделей.
Ключевые особенности
- Желтый цвет: яркий и заметный, удобен для идентификации. Одновременно не так заметен на коже
- Эффективное шумоподавление: минимизирует шум ветра, не искажая звук.
- Специальный поролоновый материал: не влияет на частотную характеристику микрофона.
- Компактный размер: легко надевается и снимается с микрофона.
- Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.
- Легкий вес: не утяжеляет микрофон и не создает дискомфорта.
Технические характеристики
- Тип: ветрозащита для петличного микрофона
- Бренд: Fotokvant
- Модель: MZ-14Y
- Цвет: желтый
- Материал: специальный поролон
- Совместимость: большинство петличных микрофонов
- Применение: видеосъёмка, интервью, репортажи, влоги
Как использовать ветрозащиту
- Подготовка: убедитесь, что микрофон чистый и сухой.
- Установка: аккуратно наденьте ветрозащиту на капсюль микрофона.
- Фиксация: убедитесь, что ветрозащита плотно прилегает к микрофону.
- Съёмка: используйте микрофон на открытом воздухе – ветрозащита эффективно подавит шум ветра.
Преимущества использования
- Чистый звук: эффективное подавление шума ветра.
- Яркий цвет: легко найти и идентифицировать.
- Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.
- Простота использования: легко надевается и снимается.
Совместимость с аксессуарами
- Микрофоны: большинство петличных микрофонов с диаметром корпуса 6–9 мм.
- Применение: для видеосъёмки, интервью, репортажей.