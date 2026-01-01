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-10 %
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая

Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая

Fotokvant
Артикул: DAN-1133

Fotokvant MZ-14Y - ветрозащита для петличного микрофона желтая. Ветрозащита, предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 5 мм. Общая длина - 14 мм. Цвет - телесный, актуальный при использовании на головной гарнитуре, что позволяет сделать менее заметным микрофон. В комплекте - 1 шт.

Описание

Fotokvant MZ-14Y – желтая ветрозащита для петличного микрофона

Fotokvant MZ-14Y (артикул NVF-9305) – это ветрозащита для петличных микрофонов, предназначенная для минимизации шума ветра при использовании микрофона на открытом воздухе. Яркий желтый цвет делает её заметной на одежде и в кадре, что особенно удобно при работе с несколькими микрофонами.

Ветрозащита изготовлена из специально разработанного поролонового материала, который эффективно подавляет шум ветра, не искажая частотную характеристику микрофона. Компактный размер и легкий вес делают её незаменимым аксессуаром для видеографов, операторов и журналистов, работающих на выезде.

Назначение и применение

  • Съёмка на улице: защита микрофона от шума ветра при видеосъёмке.
  • Интервью и репортажи: для чистого звука при работе на открытых площадках.
  • Влоггинг и стриминг: для улучшения качества звука в полевых условиях.
  • Использование с петличными микрофонами: совместимость с большинством моделей.

Ключевые особенности

  • Желтый цвет: яркий и заметный, удобен для идентификации. Одновременно не так заметен на коже
  • Эффективное шумоподавление: минимизирует шум ветра, не искажая звук.
  • Специальный поролоновый материал: не влияет на частотную характеристику микрофона.
  • Компактный размер: легко надевается и снимается с микрофона.
  • Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.
  • Легкий вес: не утяжеляет микрофон и не создает дискомфорта.

Технические характеристики

  • Тип: ветрозащита для петличного микрофона
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: MZ-14Y
  • Цвет: желтый
  • Материал: специальный поролон
  • Совместимость: большинство петличных микрофонов
  • Применение: видеосъёмка, интервью, репортажи, влоги

Как использовать ветрозащиту

  1. Подготовка: убедитесь, что микрофон чистый и сухой.
  2. Установка: аккуратно наденьте ветрозащиту на капсюль микрофона.
  3. Фиксация: убедитесь, что ветрозащита плотно прилегает к микрофону.
  4. Съёмка: используйте микрофон на открытом воздухе – ветрозащита эффективно подавит шум ветра.

Преимущества использования

  • Чистый звук: эффективное подавление шума ветра.
  • Яркий цвет: легко найти и идентифицировать.
  • Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.
  • Простота использования: легко надевается и снимается.

Совместимость с аксессуарами

  • Микрофоны: большинство петличных микрофонов с диаметром корпуса 6–9 мм.
  • Применение: для видеосъёмки, интервью, репортажей.

Комплектация

  • Ветрозащита Fotokvant MZ-14Y – 1 шт.

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